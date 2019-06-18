«Высшая точка позора»: Раду призвали немедленно поддержать представление на увольнение генпрокурора

Парламент должен немедленно поддержать представление Президента Украины относительно освобождения генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп), которое транслирует телеканал ZIKзаявил председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«Парламент должен немедленно принять отставку генерального прокурора, предложенную Президентом Украины, потому что это была высшая точка позора нынешнего парламента. Действительно, нынешний парламент много хорошего сделал, но точкой его позора было назначение последнего генерального прокурора с изменением законов, отсутствием образования. Исправим это немедленно, возможно, в среду, на внеочередном заседании нашей Рады», – призвал Олег Березюк.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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