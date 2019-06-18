В США скончалась дизайнер Глория Вандербилт

17 июня в США скончалась известная дизайнер, основательница знаменитой марки джинсов, наследница состояния железнодорожного магната Глория Вандербилт.

Вандербилт умерла в возрасте 95 лет, в своем доме в окружении родных. Месяц назад ей диагностировали рак желудка, передает Новое Время.

О смерти дизайнера сообщил ее сын, телеведущий Андерсон Купер. «Глория Вандербилт была невероятной женщиной, которая любила жизнь и жила по собственным правилам. Она была художником, писателем и дизайнером, но также выдающейся матерью, женой и другом. Ей было 95 лет, но спросите любого из ее близких, и они скажут вам, что она была самой младшей из всех, кого они знали – наиболее классной и современной», – цитирует Купера CNN.

Глория Вандербилт родилась в 1924 году в семье американского железнодорожного магната Реджинальда Вандербилта. В 21 год она получила контроль над трастовым фондом на $4,3 млн, который оставил после смерти ее отец.

Несмотря на то, что Глория пробовала реализовать себя в разных сферах – была и моделью, и актрисой, пробовала писать картины – наибольшую популярность ей принес основанный ею в 70-е бренд джинсов Gloria Vanderbilt. Джинсы этого бренда быстро стали популярными, за что современные американские СМИ стали называть их создателя «королевой джинсов».

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