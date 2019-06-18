live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
18 июня, вторник
А.Ніколаєнко, Д.Габібулаєва, Т.Козак, А.Красносільська у ток-шоу неДЕБАТИ, 18.06.19 о 21:35
А.Ніколаєнко, Д.Габібулаєва, Т.Козак, А.Красносільська у ток-шоу неДЕБАТИ, 18.06.19 о 21:35
18 июня, вторник
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
19 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 18 июня, 2019, 15:33
В США скончалась дизайнер Глория Вандербилт

17 июня в США скончалась известная дизайнер, основательница знаменитой марки джинсов, наследница состояния железнодорожного магната Глория Вандербилт.

Вандербилт умерла в возрасте 95 лет, в своем доме в окружении родных. Месяц назад ей диагностировали рак желудка, передает Новое Время.

О смерти дизайнера сообщил ее сын, телеведущий Андерсон Купер. «Глория Вандербилт была невероятной женщиной, которая любила жизнь и жила по собственным правилам. Она была художником, писателем и дизайнером, но также выдающейся матерью, женой и другом. Ей было 95 лет, но спросите любого из ее близких, и они скажут вам, что она была самой младшей из всех, кого они знали – наиболее классной и современной», – цитирует Купера CNN.

Глория Вандербилт родилась в 1924 году в семье американского железнодорожного магната Реджинальда Вандербилта. В 21 год она получила контроль над трастовым фондом на $4,3 млн, который оставил после смерти ее отец.

Несмотря на то, что Глория пробовала реализовать себя в разных сферах – была и моделью, и актрисой, пробовала писать картины – наибольшую популярность ей принес основанный ею в 70-е бренд джинсов Gloria Vanderbilt. Джинсы этого бренда быстро стали популярными, за что современные американские СМИ стали называть их создателя «королевой джинсов».
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
дизайнерновости УкраиныСШАГлория Вандербилт
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-18 16:12 :17