В Молдове создадут специальную комиссию относительно попытки путча

Депутаты парламента Молдовы собрались 18 июня на очередное заседание с целью создания двух следственных комиссий: по расследованию попытки совершения Демпартией через Конституционный суд и Генпрокуратуру путча в Молдове и по анализу проведения приватизации публичной собственности, начиная с 2013 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Newsmaker.

Впервые с момента создания парламентского большинства в заседании принимают участие депутаты оппозиционной Демократической партии.

Парламент принял в первом чтении поправки в закон «О Службе информации и безопасности», согласно которым президент предлагает парламенту кандидатуру главы СИБ.

Депутаты также проголосовали во втором чтении за возвращение Службы государственной охраны в подчинение президента.

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