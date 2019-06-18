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Новости » Мир 18 июня, 2019, 14:52
В Казахстане во время протестов задержали около 4 тыс. лиц: 677 осудили

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургимбаев заявил, что число задержанных участников антиправительственных митингов выросло почти до 4 тысяч. Он подчеркнул, что большинство задержанных демонстрантов были освобождены, 677 человек были приговорены к 15 дням тюрьмы, а 305 человек были оштрафованы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Милиция использовала против демонстрантов спецтехники. Ни слезоточивый газ, ни дубинки не использовались... Задержаны почти 4000 человек», – отметил Тургимбаев.

На выборах в Казахстане, 9 июня, победил представитель правящей партии Касым-Жомарт Токаев. На втором месте – оппозиционер Амиржан Косанов. Представители оппозиции заявили о вбросах бюллетеней в пользу Токаева и о том, что не будут признавать результатов, объявленных ЦИК.

Того же дня в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте начались акции протеста. Сотни людей вышли на улицы, скандируя «Казахстан», «Свобода», «Бойкот». Полиция задержала почти 500 человек и объявила о трех пострадавших силовиков, у которых протестуввальники якобы бросали камни и применяли слезоточивый газ. Участники протеста настаивают, что митинги были мирными.

13 июня Офис ООН по правам человека выразил обеспокоенность «о значительных масштабах арестов и осуждений за мирное и законное выражение политических взглядов и несогласие».

Напомним, за участие в митингах в Казахстане наказаны почти 1000 человек.
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протестыновости мираКазахстан
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2019-06-18 16:12 :29