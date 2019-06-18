В Германии десятки городов предложили приют спасенным в Средиземном море мигрантам

Десятки немецких городов, включая Берлин и Роттенбург, предложили принять спасенных в Средиземном море мигрантов, которым Италия запретили сходить на берег в своих портах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что получило официальные просьбы от более чем 50 муниципалитетов о приеме 53 мигрантов, спасенных кораблем немецкой неправительственной организации Sea Watch.

Мигрантов были спасены у побережья Ливии на прошлой неделе. Итальянская власть заблокировала спасательное судно на входе до территориальных вод, заявив, что попытки сделать это приведут суровые штрафы.

Немецкие города объявили о создании альянса под названием «Безопасные гавани», чтобы координировать свои усилия по помощи мигрантам.

Однако немецкие органы власти должны сначала утвердить просьба, прежде чем мигранты могут быть переселены в Германию.

Представитель МВД Германии сказал, что хотя положительное решение не исключено, необходимо получить согласие ЕС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.