В Германии десятки городов предложили приют спасенным в Средиземном море мигрантам

Десятки немецких городов, включая Берлин и Роттенбург, предложили принять спасенных в Средиземном море мигрантов, которым Италия запретили сходить на берег в своих портах.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что получило официальные просьбы от более чем 50 муниципалитетов о приеме 53 мигрантов, спасенных кораблем немецкой неправительственной организации Sea Watch.
Мигрантов были спасены у побережья Ливии на прошлой неделе. Итальянская власть заблокировала спасательное судно на входе до территориальных вод, заявив, что попытки сделать это приведут суровые штрафы.
Немецкие города объявили о создании альянса под названием «Безопасные гавани», чтобы координировать свои усилия по помощи мигрантам.
Однако немецкие органы власти должны сначала утвердить просьба, прежде чем мигранты могут быть переселены в Германию.
Представитель МВД Германии сказал, что хотя положительное решение не исключено, необходимо получить согласие ЕС.