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Новости » Киев 18 июня, 2019, 23:11
В аэропорту Борисполь пассажиры блокируют терминал F

В Борисполе пассажиры заблокировали вход в терминал F из-за отсрочки рейса самолета Киев – Батуми.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечает корреспондент, пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса YE1215. По его словам, к зданию терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

По данным издания, самолет должен был улететь в 8:30 утра, но авиакомпания YanAir 16 июня, за два дня до вылета, сообщила в Facebook, что самолет отправится в 13:00.

Также сообщается, что утром 18 июня пост дважды редактировали: сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00.

Кроме того, отмечается, что сейчас вылет запланирован на 00:00.

 
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аэропорт Бориспольакция протестановости Украины
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2019-06-19 01:41 :16