«Украинские бренды»: Неприятно чувствовать себя племенем, вождь которого приехал в Европу, – политэксперт

Трудно представить, чтобы кто-то из европейских премьер-министров или президентов назвал женщин «брендом». В современном мире такое неприемлемо, глава государства не должен себе это позволять.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал политический эксперт, директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Комментируя заявление Владимира Зеленского про «украинские бренды», политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил: он стал президентом «очень реактивно». Поэтому перестроить «риторику кухни» в кругу друзей, особенно во время экспромта – довольно трудно.

«Я не знаю, кого он копирует. Возможно, Дональда Трампа, который, например, представительницу конгресса с индийскими корнями называл Покахонтас. Да и вообще он к женщинам относился довольно жестко», – отметил Тизенгаузен.

И он убежден: такие огрехи от Зеленского будем слышать еще часто. Мол, невозможно в один момент стать спикером, который думает над всеми своими словами.

В свою очередь политический эксперт, директор Школы ответственной политики Андрей Юсов отметил: хуже всего, что эти слова Зеленского прозвучали искренне. Ведь такое заявление действительно могло быть экспромтом.

«Это неприятная ситуация. Неприятно чувствовать себя членом племени, которого представляет некий вождь, который приехал к цивилизованным европейцам рассказывать, что у нас здесь – красивые люди, танцы и интересные блюда. Безусловно, трудно такое представить из уст премьер-министра, или президента какой-то европейской страны, где, собственно, в турне сейчас и находится президент Зеленский», – отметил Юсов.

И он отметил: важно, что реакция украинского общества была оперативной.

«Однако это наша внутреннее дело. То, что международные партнеры это уже услышали – уже случилось. От имени, возможно, некрасивой части украинского общества, прошу не брендировать меня и граждан Украины, а, возможно, продукты с добавленной стоимостью. У нас такие есть – у нас космическая держава, много предприятий, поэтому здесь все хорошо», – подчеркнул Юсов.

По его мнению, безусловно, что сейчас президент должен извиниться перед украинским обществом, ведь «получилось некрасиво».

К тому же он согласился: похожая ситуация была и у президента-беглеца Виктора Януковича. В свое время, говоря о красоте Украины, он заявил, что «когда начнут цвести каштаны в Киеве, в украинских городах начнут раздеваться женщины».

«Это меткая аналогия. Тогда Янукович, видимо, тоже искренне говорил. Он считал, что сказал что-то остроумное и приятное, пожалуй – даже комплимент для украинских женщин. Однако в современном мире, в западной культуре такие вещи абсолютно неприемлемы, глава государства не должен себе такое позволять», – подчеркнул Юсов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Париж заявил, что в Украине «очень красивые люди, особенно женщины», а также добавил, что «это остается нашим брендом».

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