Трагедия МН17: подозрение выдвинут, когда обнародуют первые четверо имен, – Зеркаль

Первым четырем подозреваемым по делу сбитого над Донбассом «Боинга» рейса МН17 выдвинут подозрения после того, как Специальная следственная группа обнародует их имена.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Громадське со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипгола (Схипхол, Нидерланды – ред.), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они виновны... Это только верхушка. Конечно, потом количество людей, причастных к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека, которын будут объявлены», – отметила она.

Зеркаль подтвердила, что речь идет о руководителях российской армии. По ее словам, передать зенитно-ракетный комплекс «БУК» боевикам «без разрешения руководства нельзя».

«Уже есть вся информация о том, как заезжал «Бук», но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность», – уточнила она.

«Будет еще интересная презентация Bellingkat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования», – добавила Зеркаль.

По словам заместителя главы МИД Нидерланды и Австралия продвигаются «в рамках своей претензии к русским за сбитие «Боинга» как государства» и уже провели один раунд консультаций, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Совместная следственная группа, которая расследует катастрофу рейса МН17 Malaysia Airlines в 2014 году обнародует имена подозреваемых 19 июня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.