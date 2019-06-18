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Новости » События 18 июня, 2019, 14:05
Тела украинцев, погибших в Польше, планируют завтра отправить домой

Тела украинцев, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, планируют завтра отправить в Украину для захоронения.

Об этом журналисту УНН сообщили в Посольстве Украины в Польше.

«Оформляются (документы – ред.), поскольку вчера последний участник ДТП скончался в 16 часов. Процедура вскрытия тела, даче согласия прокурором, получение свидетельства о смерти. На три тела погибших уже документы оформлены, а четвертое ожидают пока, сегодня будут оформлять. Предварительно, вывоз запланирован, если все будет хорошо, на завтра», – отметили в Посольстве.

Напомним, 12 июня в ДТП в Польше возле населенного пункта Мендзижеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции. Также 19-летний украинец, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Польше и находившийся в тяжелом состоянии, вчера умер.

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2019-06-18 16:12 :47