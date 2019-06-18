Стефанчук требовал документы о составе коалиции и пожаловался на «отписки»

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук требовал от спикера предоставить документы относительно состава парламентского большинства.

Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп), которое транслирует телеканал ZIK.

Руслан Стефанчук напомнил, что в Конституционном суде сейчас идет рассмотрение представления относительно конституционности указа Президента Владимира Зеленского относительно роспуска Верховной Рады.

«Мы внесли просьбу на имя председателя ВРУ относительно предоставления ряда документов, копий, стенограмм и тому подобное. И, к большому сожалению, получили – в народе это называют «отписка», что наше обращение зарегистрировано, учитывая большое количество запрашиваемых документов, подготовка и обработка требуют продления указанного вами срока для исполнения. Хотел бы обратить внимание, что процесс начат по вашей инициативе, и мы хотели бы получить всю доказательную базу, которая нужна для рассмотрения вопроса по существу. Очень просим, по возможности, ускорить предоставление этих документов», – заявил Руслан Стефанчук.

В другом же случае, продолжил он, у общества могут возникнуть подозрения относительно затягивания дела.

Председатель ВРУ Андрей Парубий подчеркнул, что ни у председателя ВРУ, ни у Президента Украины нет полномочий определять численный состав коалиции. Он перечислил, какие документы должен как председатель Совета – о численности фракций, численность комитетов, а также Аппарата ВРУ. Андрей Парубий заявил, что подал в КСУ два аргумента.

«Первый аргумент: когда утверждают, что коалиция перестала существовать в момент выхода Радикальной партии, я передал список двух фракций – БПП и «Народного фронта», которые на момент формирования правительства имели более 226 депутатов», – сказал председатель ВР и добавил, что подал также все заявления о выходе из коалиции.

Спикер пообещал продублировать и передать эти документы до Администрации Президента Украины.

Как сообщали, Большая палата Конституционного суда сегодня, 18 июня, продолжит рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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