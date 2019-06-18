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Новости » Мир 18 июня, 2019, 12:51
Российские самолеты перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Американские стратегические бомбардировщики B-52 совершили трансатлантический перелет с воздушной базы в Северной Дакоте в Европу, где над Черным и Балтийским морем их перехватили российские Су-27.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал The Aviationist.

Три самолета (60-0009/"HODOR 51", 61-0038/"HODOR52", 61-0005/"HODOR53") пересекли Атлантический океан двумя рейсами: HODOR 51-52 достигли Британии первыми, за ними почти через полчаса прилетел HODOR 53.

Первые два самолета направились в направлении Румынии до Черного моря, второй – до Балтийского моря.

После этого HODOR 53 был перехвачен в международном воздушном пространстве вблизи Калининградской области российскими истребителями.

Такая же судьба ждала и HODOR 51-52 над Черным морем – их перехватили российские истребители, поднятые с базы в оккупированном Крыму.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда российские самолеты перехватывают американские, однако именно B-52 выполняют операции над Балтийским и Черным морями и перехватываются российскими нечасто.
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2019-06-18 16:13 :23