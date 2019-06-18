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Новости » События 18 июня, 2019, 14:28
НАПК вызывает для объяснений ряд нардепов и судей

НАПК приглашает семерых чиновников, среди которых народные депутаты, судьи, прибыть в Национальное агентство для предоставления объяснений и в случае наличия оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В частности, составлены протоколы на:

по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов –

  • Вадатурского Андрея Алексеевича, народного депутата Украины, 18 или 19 июня в течение рабочего дня
  • Плахтиенко Ивана Ивановича, депутата Григорьевской сельского совета 7 созыва Обуховского района Киевской области, 20 июня в 12.00;

по признакам невыполнение законных требований Национального агентства –

  • Рожкову Екатерину Викторовну, Первого заместителя Председателя Национального банка Украины, 24, 25, 26 июня с 10.00 до 12.30 (повторно);

по признакам нарушения требований относительно совместительства и совмещения –

  • Марченко Александра Александровича, народного депутата Украины, 19 июня в 10.00;
  • по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации по 2017 год –
  • Савку Александра Ивановича, прокурора отдела ГПУ, 18 июня в 15.00;
  • по признакам несвоевременного представления ежегодной декларации по 2018 год –
  • Банникова Наталью Владимировну, судью Измаильского горрайонного суда Одесской области, 20 июня в 10.00
  • Зубова Александра Сергеевича, судью Херсонского городского суда Херсонской области, 20 июня в 12.00.

Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований ЗУ «О предотвращении коррупции» относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, невыполнения законных требований Национального агентства, нарушения совместительства и совмещения, несвоевременного представления декларации.

Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
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НАПКновости Украиныкоррупция
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2019-06-18 16:12 :41