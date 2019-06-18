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Новости » События 18 июня, 2019, 22:30
На Донбассе оккупанты пять раз нарушили «тишину», потерь нет, – штаб

Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает прессцентр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Авдеевка из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил: в районе населенный пункт Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого – с миномета калибра 82 мм; дважды Новолуганське – из автоматических гранатометов.

«В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет», – подчеркнули в штабе, добавив, что на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

 

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2019-06-19 01:41 :17