Мать накормила политзаключенного Кольченка украинским борщом в российской колонии

Во время длительного свидания с крымским политзаключенным Александром Кольченком в российской колонии в Челябинской области его мать Лариса кормила сына крымскими фруктами и украинским борщом.

О таких подробностях своей поездки Лариса Кольченко рассказала Крым.Реалии.

«Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сала просил. Вообще он очень соскучился за домашней едой. Конечно (готовила – КР) украинский борщ», – сообщила Лариса.

По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, но очень похудел. Она также рассказала, что кроме общего распорядка в колонии, Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.

«Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем в интернет-магазинах. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через челябинских правозащитников, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их не переслать», – рассказала Лариса.

В июне мать Александра Кольченка вернулась с трехдневного свидания с сыном в колонии в Челябинской области России.

Как сообщалось, Александр Кольченко и Олег Сенцов были задержаны российскими силовиками в оккупированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба вины не признали.

Кольченко отбывает срок в колонии №6 Копейска Челябинской области.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченка в список политзаключенных.

17 июня российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур заявила, что в Кольченка появилась возможность смягчить приговор. Он отсидел половину срока и имеет право подавать заявление на смену режима содержания, например, с содержания под стражей на исправительные работы. Это ни в коем случае нельзя назвать помилованием, потому что у него почти нет надежды на то, что такое прошение будет удовлетворено, подчеркнула правозащитница. Однако она добавила, что цель – создать прецедент, поскольку такая возможность появилась в законодательстве. А также разработать процедуру, чтобы и остальные заключенные тоже могли этим воспользоваться.

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