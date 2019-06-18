Борис Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на пост председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Об этом сообщает Европейская правда.

В сегодняшнем голосовании принимали участие шесть кандидатов, которые прошли первый раунд. Для того, чтобы остаться в предвыборной гонке, необходимо было получить минимум 33 голоса депутатов-консерваторов.

Кандидатуру Джонсона во втором раунде поддержали 126 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте – министр иностранных дел Джереми Хант с 46 голосами, на третьем – министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом.

Также продолжают борьбу за должность министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, который получил 37 голосов, и глава МВД Саджид Джавид – 33 голоса.

По результатам голосования выбыл бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который набрал лишь 30 голосов.

Следующие раунды голосования запланированы на среду и четверг, потом за двух финалистов будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Британии. Победитель будет объявлен в неделю, который начинается с 22 июля.

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