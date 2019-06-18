Бастовавшие шахты «Львовуголь» частично возобновили работу, – Волынец

Шахты государственного предприятия «Львовуголь», бастующие из-за невыплаты зарплат, частично возобновили работу.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец со ссылкой на активиста первичной организации профсоюза «Междуреченская» Василия Лесняка, передает Радио Свобода.

«Первые средства в размере 30 миллионов гривень поступили на счет ГП «Львовуголь» вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 миллионов гривень, которые будут направлены на выплату заработной платы».

По его словам, в пятницу сторонам удалось договориться о поставке в июне 40 тысяч тонн угля на «Добротворский» и «Бурштынскую» ТЭС на сумму 100 миллионов гривень и подписан договор поставки угля, и эти 80 миллионов – это часть этой суммы.

Между тем, как отметил Волынец, полностью госпредприятие заработает, только когда вся сумма поступит на его счета.

10 июня сотрудники Государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов – Червоноград, требуя выплатить им задолженную зарплату. Кроме того, на всех шести шахтах ГП «Львовуголь» была прекращена добыча угля, поскольку, по словам горняков, все склады загружены им, и сбыта нет.

29 мая на шахте «Лесная» погибли двое горняков. После этого рудник посетил новоизбранный президент Владимир Зеленский, который выслушал заявления горняков о проблемах угольной отрасли. 31 мая состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, но, по словам шахтеров, им неизвестно, какое решение было принято относительно их предприятия.

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