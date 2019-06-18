live
Aнонси
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
18 июня, вторник
А.Ніколаєнко, Д.Габібулаєва, Т.Козак, А.Красносільська у ток-шоу неДЕБАТИ, 18.06.19 о 21:35
А.Ніколаєнко, Д.Габібулаєва, Т.Козак, А.Красносільська у ток-шоу неДЕБАТИ, 18.06.19 о 21:35
18 июня, вторник
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
Ярослав Малий, композитор, соліст «Токіо» і «Мачете» у програмі «Перші Другі» 19.06.19 о 22:30
19 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 18 июня, 2019, 13:54
Бастовавшие шахты «Львовуголь» частично возобновили работу, – Волынец

Шахты государственного предприятия «Львовуголь», бастующие из-за невыплаты зарплат, частично возобновили работу.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец со ссылкой на активиста первичной организации профсоюза «Междуреченская» Василия Лесняка, передает Радио Свобода.

«Первые средства в размере 30 миллионов гривень поступили на счет ГП «Львовуголь» вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 миллионов гривень, которые будут направлены на выплату заработной платы».

По его словам, в пятницу сторонам удалось договориться о поставке в июне 40 тысяч тонн угля на «Добротворский» и «Бурштынскую» ТЭС на сумму 100 миллионов гривень и подписан договор поставки угля, и эти 80 миллионов – это часть этой суммы.

Между тем, как отметил Волынец, полностью госпредприятие заработает, только когда вся сумма поступит на его счета.

10 июня сотрудники Государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли дорогу Львов – Червоноград, требуя выплатить им задолженную зарплату. Кроме того, на всех шести шахтах ГП «Львовуголь» была прекращена добыча угля, поскольку, по словам горняков, все склады загружены им, и сбыта нет.

29 мая на шахте «Лесная» погибли двое горняков. После этого рудник посетил новоизбранный президент Владимир Зеленский, который выслушал заявления горняков о проблемах угольной отрасли. 31 мая состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, но, по словам шахтеров, им неизвестно, какое решение было принято относительно их предприятия.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Михаил ВолынецЛьвовугольУкраинановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-18 16:13 :05