Археологи нашли предполагаемое место захоронения Богдана Хмельницкого и его сына: фото

В Субботове Чигиринского района Черкасской области под Ильинской церковью нашли пдземний склеп, который, по мнению специалистов, может оказаться местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого и его сына.

Об этом на своем сайте сообщает общественная организация «Фонд Великий льох», которая занимается историческими изысканиями.

«В Субботове ученые нашли предполагаемое захоронение Хмельницкого. В родовой церкви-усыпальницы георадары зафиксировали старинный склеп. Специалисты предполагают, что это захоронение самого гетмана, которое искали более 300 лет», – говорится в сообщении.

Кандидат геологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии Киевского национального Университета им. Шевченко Ксения Бондарь отметила, что во время разведки в Ильинской церкви применили один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов – метод высокочастотных электромагнитных зондирований, или же георадарний метод. С помощью четырех георадаров с разной рабочей частотой и, соответственно, разной разрешающей способности и глубинности, обследовали пространство под полом церкви до глубины более 4 м.

«По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 м, ширина 1,3 м) соответствуют объекту, похожему на склеп», – рассказала Бондарь.

По ее словам, еще в 1970 году именно эту центральную часть церкви исследовал известный украинский археолог Роман Юра. В своем дневнике он отметил смещение фундаментной плиты одной из колонн на север. Однако его экспедиции не хватило буквально метра, чтобы дойти до объекта, поскольку на то время не было возможности исследовать подземное пространство до такой глубины, не разрушая его.

Бондарь также проинформировала, что ранее их поисковая группа нашла в государственной научной архитектурно-строительной библиотеке им. В. Заболотного копию метрики Ильинской церкви, составленное в 1885 году учителем Медведевского церковно-приходской школы В. Татаровим (ее оригиналы находятся в Санкт-Петербурге). В метрике записано, что справа церкви возле средней колонны, ближе к западу, есть склеп Зиновия Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша, завален строительным мусором во время перестройки церкви. Этот документ, считают ученые, подтверждает официальную версию погребения, которую в своих книгах описал один из лучших биографов Хмельницкого Иван Крипьякевич.

Богдан Хмельницкий умер 27 июля (6 августа по новому стилю) 1657 г. в Чигирине и 25 августа был похоронен в Суботове, в Ильинской церкви, которую сам построил. Точное место захоронения неизвестно. По одной из версий, тело гетмана было попрано и уничтожено после взятия Суботова в 1664 году войсками польской шляхты.

Общественная организация «Фонд Великий льох» объединяет украинских археологов, историков, архивистов, ученых, которые изучают факты украинской истории и проводят практические исследования исторических гипотез.

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