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Новости » Политика 17 июня, 2019, 16:19
Зеленского упрекнули в различных подходах к шахтерам: вместо сочувствия – прыгнул в фонтан

Президента Владимира Зеленского упрекнули в разном отношении к шахтерам во Львове и Донецкой области. В сети обратили внимание, что глава государства после трагедии на шахте «Лесная» созвал совещание СНБО, а касательно погибших недавно шахтеров в Торецке и Покровске даже не выразил соболезнования.

Об этом сообщает издание Информатор.

«31 мая состоялось заседание СНБО, которое созвал президент Владимир Зеленский из-за ситуации на шахте во Львовской области. После заседания Секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что Совет нацбезопасности решила дать правительству две недели для подготовки предложений по решению проблем в энергетике.

В течение этого времени, в частности 12 июня, в Донецкой области в шахтоуправлении «Покровское» погибли два шахтера, а 14 июня авария произошла на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь», в результате которой погиб еще один горняк. Но власть на это никак не отреагировала», – отметил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

На следующий день пользователи соцсетей обратили внимание, что глава государства не только не выразил соболезнования семьям погибших, но и радостно купался в фонтане в Мариуполе.

«Получается так, что после аварии на шахте во Львовской области был громкий визит Зеленского, созыв СНБО, а вот после подобной аварии в Донецкой области – тишина и прыгаем в фонтан. Именно таковы двойные стандарты?», – написал Олег Постернак.

В свою очередь, политолог объясняет такое поведение цинизмом власти,  опираясь на то, какой резонанс вызвали трагедии.

«Многие возмущаются разной реакцией главного «слуги народа» на подобные трагедии. Но все просто и цинично – в первом случае был эффект новизны, где важно было продемонстрировать сочувствие и поддержку. Однако пропиариться единолично не получилось, ведь главные оппоненты купили квартиры семьям погибших, сорвав информационный джек-пот. Поэтому в следующий раз команда Зеленского решила сделать вид, что ничего страшного не произошло», – добавил политолог Сергей Белашко.

Напомним, 29 мая, на шахте «Лесная» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал пород кровли. В результате завала погибли два горняка.

Также стало известно, что 14 июня на шахте «Центральная» госпредприятия «Торецкуголь» в Донецкой области произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси и обвал породы, вследствие этого погиб один горняк.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=fEmthwIESXA&feature=youtu.be

 

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шахтерыВладимир Зеленский
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2019-06-17 21:06 :15