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Новости » Общество 16 июня, 2019, 20:15
Во время выступления на сцене скончался известный певец

В Беларуси трагически умер певец Василий Бущик, который выступал под псевдонимом Leo Nardo.

Он умер при необычных обстоятельствах в возрасте 35 лет, сообщают Акценты.

По словам помощника Эдгара Ширко, Василий находился на сцене, взял микрофон и вдруг упал на пол и перестал дышать. Врачи прибыли через 15 минут. Они полчаса пытались реанимировать певца, но тщетно.

Родные вспоминают, что при жизни Василий не жаловался на здоровье, за собой следил, проблем с сердцем или с давлением у него никогда не было.

Знакомые Leo Nardo уверены, что во время выступления его ударило током от микрофона. Так ли это и что же на самом деле послужило причиной трагедии, сейчас выясняют эксперты.

Василий Бущик был бэк-вокалистом Ирины Дорофеевой. Два года назад занялся сольной карьерой, в 2020 году планировал выпустить первый сольный альбом. Также он был участником многочисленных проектов для начинающих вокалистов Украины и Беларуси, а именно «Народной звезды Украины», «Голоса», «Академии талантов», «Фактора А».

 
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Беларусьновости УкраиныВасилий Бущик
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