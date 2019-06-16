Во время реставрации церкви в Коломые найдена уникальная скульптура

У древнейшего храма Коломыи, церкви Благовещения, обнаружили древнюю скульптуру Богородицы.

Об этом сообщили на странице Парафии Благовещения Пречистой Девы Марии в Facebook.

Фото: Facebook/Парафия Благовещения Пречистой Девы Марии г. Коломыя

«Убирая церковный двор перед Пасхой 2019 г., нашли среди мусора вот такую бесценную вещь, а именно скульптуру Богородицы с 1909 г. Несколько символично, в канун Сошествия Святого Духа, передали ее на реставрацию на кафедру реставрации камня Университета Львовской Политехники», – говорится в сообщении.

Напомним, продолжается реставрация церкви Благовещения для того, чтобы храм мог попасть в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

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