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Новости » Общество 16 июня, 2019, 18:37
Во время реставрации церкви в Коломые найдена уникальная скульптура

У древнейшего храма Коломыи, церкви Благовещения, обнаружили древнюю скульптуру Богородицы.

Об этом сообщили на странице Парафии  Благовещения Пречистой Девы Марии в Facebook.

Фото: Facebook/Парафия Благовещения Пречистой Девы Марии г. Коломыя

«Убирая церковный двор перед Пасхой 2019 г.,  нашли среди мусора вот такую бесценную вещь, а именно скульптуру Богородицы с 1909 г. Несколько символично, в канун Сошествия Святого Духа, передали ее на реставрацию на кафедру реставрации камня Университета Львовской Политехники», – говорится в сообщении.

Напомним, продолжается реставрация церкви Благовещения для того,  чтобы храм мог попасть в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
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археологияКоломыяновости УкраиныкультураЮНЕСКО
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2019-06-16 20:57 :28