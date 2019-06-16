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Новости » Львов 16 июня, 2019, 19:26
Во Львове в ДТП погибла известная гимнастка

Во Львове сегодня трагически погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассихина, она попала под колеса автомобиля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК «Карпаты» Юрий Назаркевич.

«Возле Привокзального рынка, что на Городоцкой, авто наехало на Любовь Рассихину. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила моментально. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассихиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА. Любовь Рассихина – жена Бориса Рассихина, который выступал за «Карпаты» еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском штабе «Карпат», а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба. Любовь и Борис Рассихины прожили вместе почти 60 лет... Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды «Карпаты» выражают искренние соболезнования семье Рассихиных. Вечная память...», – сообщил он.

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Львовновости УкраиныДТПЛюбовь Рассихина
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