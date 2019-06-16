В Украине впервые официально отмечают День отца

В Украине сегодня впервые официально отмечается День отца.

Об этом сообщает Укринформ.

Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года «С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей...». День отца в Украине – достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже полвека.

Появился он в США в 1910 году и отмечали его 19 июня. Инициатором этого трогательного семейного праздника была женщина – миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Таким образом она хотела выразить признательность собственному отцу Уильяму Смарту, который после смерти жены, которая умерла после шестых родов, воспитал в одиночку шестерых детей.

Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе. В 1972 году День отца стал национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня.

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