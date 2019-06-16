В Шотландии ученые нашли искусственные острова, которые старше Стоунхенджа

Возле Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита. Они оказались старше Стоунхенджа.

Об этом пишет Antiquity, передает Общественное.

Кранноги – это установленные на мелководье деревянные платформы, на которых стояли дома, частично или полностью сооруженные из бревен, или же насыпанные из камней, курганы.

В Шотландии, Ирландии и Уэльсе кранногами называют частично или полностью искусственные острова, построенные на реках или озерах. Их использовали для жилья со времен неолита до XVII-XVIII веков. Название происходит от ирландского слова «crann», что означает «дерево». Больше всего их сохранилось в Ирландии (около 1200), в официальный список кранногов Шотландии входит 347 мест.

В 2016-2017 годах ученые провели исследования в трех заливах около Льюис-энд-Харрис с помощью сонара, эхолокатора, подводных погружений, батиметрия, воздушной и подводной фотограмметрии. В результате археологи нашли два островка. Один из них, в заливе Лох Воргастел, полностью искусственный (22×26 метров), другой (19×17 метров) построен на выступающей из воды скале в заливе Лох Лангават. Для строительства обоих островов древние жители Гебрид использовали камни весом до 250 килограммов и, возможно, бревна, которые не сохранились.

Рядом с кранногами исследователи нашли несколько глиняных горшков. Их датировали 3640-3360 годами до нашей эры, то есть они оказались старше Стоунхенджа (вероятно, его построили 2-3 тысячи лет до нашей эры).

Напомним, команда археологов из компании Wessex Archaeology обнаружила древнее сооружение на территории небольшого английского городка Ларкхилл, расположенного в 2,5 километрах от Стоунхенджа. Найденные столбовые ямы копируют расположение каменных столбов древнего памятника.

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