В России вблизи Пензы произошли массовые столкновения русских с ромами – есть убитые

В Пензенской области Российской Федерации в селе Чемодановка Бессоновского района произошли массовые столкновения на национальной почве между местными жителями и цыганами.

Вследствие столкновений и драки, в которой 13 июня участвовали около 200 человек, погиб один 33-летний этнический россиянин, еще четверо ранены. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, рассказывает NEWSru.com.

Фото: barakuda765 / youtube.com

На следующий день около 1,5 тыс. жителей Чемодановки пришли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация, а потом они перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал», чтобы привлечь внимание федеральной власти к тому, что происходит в селе.

Сейчас во всем Бессоновском районе введен полицейский план «Вулкан-1». Он предусматривает предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности. По плану «Вулкан-1» весь личный состав привлекается к пресечению массовых беспорядков в населенных пунктах, лагерях вынужденных переселенцев или иных территориях.

Люди в Чемодановке находятся в своих домах, улицы села патрулируются сотрудниками правоохранительных органов. Десятки следователей проводят на месте следственные действия – обыски, задержания, допросы и т.д.

Как пишет «Пензенская правда», уже установлены все участники конфликта, три человека задержаны. В ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Руководством для сегодняшнего массового схода жителей в Чемодановке стала гибель местного жителя.



Вчера в драке с цыганами 33-летнему Владимиру Грушину проломили голову. Он погиб, а сегодня за него встало все село. pic.twitter.com/tAc6MGpbtN — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) June 14, 2019

По сообщениям из соцсетей, поводом для конфликта стал огласка о якобы сексуальных домогательствах к русским девушкам подростков, которые отдыхали на пруду. В то же время в ромской общине такую информацию отрицают и причиной бойни называют рядовой «бытовой конфликт», который можно было уладить мирным путем.

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