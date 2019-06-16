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Новости » Мир 16 июня, 2019, 15:10
В Казахстане произошло землетрясение

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом сообщает Zakon.kz.

Толчки были зарегистрированы в 19:31:53 по времени Нур-Султана, сообщил центр сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Эпицентр землетрясения располагался в 516 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения – 9.2. Глубина залегания эпицентра – 15 километров.
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землетрясениеновости мираКазахстан
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2019-06-16 15:22 :10