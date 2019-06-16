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Новости » Киев 16 июня, 2019, 12:22
В ГСЧС уточнили данные о мощном взрыве в Киеве

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали относительно мощного взрыва, который произошел поздно вечером накануне в Киеве.

По информации ГСЧС, обнародованном 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.

«В результате взрыва разрушено 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом стоящих жилых домов и повреждены 4 автомобиля», – заявили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«По состоянию на 7:00 16 июня работы по разборке завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на ул.Тургеневской в Киеве, вероятно, взорвался газ. В свою очередь в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
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КиевГСЧСвзрывыновости Украины
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2019-06-16 15:21 :51