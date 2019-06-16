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Новости » Спорт 16 июня, 2019, 18:04
Украинские синхронистки в Будапеште завоевали пять золотых медалей в Суперфинале Мировой серии

В заключительный день Суперфинала Мировой серии по артистическому плаванию, финишировавшему в Будапеште (Венгрия), прошли соревнования в произвольных программах во всех дисциплинах.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с результатом 93,9000 балла одержали уверенную победу среди дуэтов, опередив в споре за «золото» итальянскую пару Линда Черрути / Констанца Ферро (90,8333) и испанский тандем Она Карбонель / Паула Рамирез (90,4667), сообщает ukrinform.ua.

Украинские синхронистки также заняли первое место в групповых выступлениях, а Марта Федина в сольной программе выиграла «золото» (93,4667). Второе место заняла Жаклин Симоно из Канады (90,2333), а «бронза» досталась испанке Ирис Тио (87,4667).

Напомним, в первый день Суперфинала Мировой серии в столице Венгрии украинки завоевали два «золота» и одно «серебро» в технических программах.

 

 
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