Ученые назвали пять видов муки, которые полезнее пшеничной

Диетолог рассказала, из муки каких растений лучше всего готовить свои любимые блюда.

Об этом сообщает Ukrhealth.

Любая мука – это довольно калорийный продукт. Однако, сейчас существует много видов муки, каким стоит отдать предпочтение.

«Пшеничная мука – очень вредный продукт, который не имеет никакого отношения к правильному питанию. Поэтому стоит заменить ее на другие виды», – рассказывает диетолог Екатерина Медушкина.

Эксперт составила список из пяти видов муки, которые могут принести пользу здоровью и фигуре.

Кукурузная мука. Содержит много клетчатки, магния, кальция и железа. Она снижает уровень сахара в крови, а также помогает при проблемах с пищеварением. Энергетическая ценность: 331 ккал / 100 г.

Овсяная мука. Существует в виде тонкого помола и толокна. В ней много витаминов группы А, В, С, Е. она способствует выработке серотонина, очищает организм, нормализует жировой обмен и вырабатывает гормон счастья. Энергетическая ценность: 369 ккал / 100 г.

Рисовая мука. Богата фолиевой кислотой, калием и кальцием. В ней очень много крахмала и белка. Этот сорт помогает выводить из организма соли и приводит в норму пищеварительный процесс. Энергетическая ценность: 371 ккал / 100 г.

Гречневая мука. Содержит в себе много сложных углеводов и белков, а также витаминов групп В и Е. В ней много медленных углеводов, которые обеспечивают чувством сытости на долгое время. Энергетическая ценность: 350 ккал / 100 г.

Льняная мука. Прекрасный источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а также растительного белка. Способствует улучшению обмена веществ и перистальтики кишечника. Энергетическая ценность: 270 ккал / 100 г.

«Используйте для выпечки эти сорта муки и увидите, как улучшится ваше самочувствие и внешний вид»,– резюмирует диетолог.

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