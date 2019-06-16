Ученые назвали части тела и рефлексы человека, которые стали рудиментами

Эволюция – это постепенный процесс, отмечают ученые, и называют части тела, которые человек не использует. Некоторые признаки организмов сохраняются в течение многих поколений даже после того, как соответствующий орган перестал выполнять отведенную ему функцию.

Эти эволюционные остатки, или рудиментарные особенности, есть и у людей. «Ваше тело – это, по сути, музей естествознания!» – написала в «Твиттере» эволюционный антрополог Дорса Амир, передает ВВС.

Эволюция – это постепенный процесс, отмечают ученые, и называют части тела и рефлексы, которые человек больше не использует.

Вот шесть этих рудиментов.

1. Palmaris longus – мускул на запястье.

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Проведем небольшой эксперимент: положите руку ладонью вверх на плоскую поверхность и соедините большой палец с мизинцем. Видите бугорок, который появился у вас на запястье? Это Palmaris longus – длинная ладонная мышца.

Не волнуйтесь, если не увидите его. Примерно у 18% людей его совсем нет, и это абсолютно ни на что не влияет. Прекрасный пример эволюционного рудимента.

Эта мышца присутствует у приматов, живущих в лесу или на деревьях, таких как орангутанги, но она есть не у всех приматов, живущих на других территориях.

«Это свидетельствует о том, что эта мышца нужна, чтобы лазить по деревьям», – говорит Дорса. В наши дни практическое применение этой мышце нашли хирурги. «Они используют ее в качестве материала при пластических операциях, поскольку сама по себе она не выполняет никакой функции, необходимой для движения рук», – говорит Дорса.

2. Бугорок Дарвина можно найти на верхней части уха.

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«Если вы можете шевелить ушами, вы демонстрируете эволюцию», – пишет Джерри Койн в своей книге «Почему эволюция – это правда». Речь здесь идет о трех мышцах под кожей головы, которые прикреплены к ушам. Маленькая шишечка на верхней части уха – один из этих мышц.

У большинства людей они уже не работают, но некоторые до сих пор могут использовать их, чтобы шевелить ушами.

Этот элемент был впервые в общих чертах описан Чарльзом Дарвином и поэтому называется бугорком Дарвина.

«Хотя до сих пор идут споры о том, является ли сам бугорок рудиментарным, утверждается, что мышцы вокруг уха могут демонстрировать рудиментарность», – говорит Дорса.

Эти мышцы, как и ранее, используются многими животными, например, кошками и лошадьми, чтобы двигать ушами, как отмечает Койн. Это помогает им обнаруживать хищников, определять местонахождение своих детенышей и устанавливать, откуда идущие различные звуки.

3. Копчик.

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Как отмечает Дорса Амир, копчик – наиболее очевидный эволюционный пережиток.

«Это напоминание о потерянных нами хвостах, которые были нужны для баланса и передвижения по деревьям», – говорит Дорса.

Он является хорошим примером процесса экзаптации, упомянутой ранее, поскольку теперь служит местом крепления для мышц. Другие подобные прихоти не совсем выжили в эволюционном процессе.

Дорса говорит: «Определенные черты, такие как перепончатая ткань между пальцами, проявляются на ранних этапах внутриутробного развития, а затем исчезают. Эта ткань обычно уничтожается лейкоцитами».

4. Plica semilunaris – третье веко.

Фото: GETTY IMAGES

Видите маленькую розовую подушечку во внутреннем углу глаза? Это отголосок нашего эволюционного прошлого – наша перепончатая мембрана, или третье веко.

«Третье веко моргало бы горизонтально, – говорит Дорса. – У нас оно не функционирует». Но его все еще можно увидеть в действии в животном мире, например, у птиц и кошек.

5. The piloerection – «мурашки».

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Вы видели, как у кошек шерсть встает дыбом, когда они напуганы?

Это очень похоже на то, как у нас появляются мурашки на коже, когда нам холодно или страшно. Ученые называют это рефлексом пилоэрекции.

«Учитывая, что мы провели большую часть нашего времени на этой планете в виде покрытых шерстью млекопитающих, рефлекс пилоэрекции – это древний образ или выглядеть крупнее, чем вы есть на самом деле, или предотвращать потерю тепла, когда вам холодно», – говорит Дорса.

«Поскольку мы постепенно начали терять волосы на теле, этот рефлекс становился все менее и менее полезным, и теперь он уже не выполняет свою первоначальную функцию».

6. Palmar grasp reflex – хватательный рефлекс.

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Хватательный рефлекс наблюдается, когда дети крепко сжимают палец взрослого. Этот рефлекс, как и раньше, нужен детенышам приматов.

Они рождаются готовыми схватиться за мех отца для транспортировки.

«Предполагается, что наш собственный хватательный рефлекс ладоней изначально был предназначен именно для этой цели», – добавляет Дорса.

«Но наши дети рождаются преждевременно по сравнению с другими приматами и не могут сами держать голову или двигаться».

Интересно, что у разных людей наблюдаются различные рудиментарные особенности.

«Эволюционные пережитки» варьируются в разных регионах мира, причем вразброс. И это может измениться только со временем.

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