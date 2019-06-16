Ученые нашли «отца человечества»

Странную находку обнаружили палеонтологи в долине Аваш. Они нашли останки пока древнейшего австралопитека, предположительно способного к прямохождению.

Об этом сообщает hyser.

Примечательно, что первый позвонок этой обезьяны-человека разделен на такие же две части, как у современных людей.

Сегодня самым древним и склонным к прямохождению считается предок современных людей, Homo habilis.

Однако, прямоходячие афашские австралопитеки сегодня считаются наиболее вероятными предками умелых людей, а шимпанзеподобный ардипитек – возможным «прадедом» австралопитеков.

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина австралопитеков, когда они появились и где возникли первые представители нашего рода. Сейчас на эту роль претендуют два уголка Африки – долины рек Леди и Герару в Эфиопии, Олдувайское ущелье в Танзании и «колыбель человечества» на востоке ЮАР.

Изучая отложения осадочных пород, которые сформировались примерно 4,2 миллиона лет назад в центральной части этой долины, в местечке под названием Асса Исси, ученые сделали удивительную находку. Им удалось найти семь хорошо сохранившихся позвонков одного из наиболее противоречивых австралопитеков, Australopithecus anamensis.

Его первые останки, фрагмент нижней челюсти, а также часть плечевой кости, были открыты в 1994 году у берегов озера Туркана в Танзании знаменитыми британскими палеонтологами, Ричардом и Мэв Лики. Проанализировав их состояние, ученые пришли к выводу, что им удалось найти древнейших австралопитеков Земли, живших на юге Африки около четырех миллионов лет назад.

Так как супругам Лики не удалось найти ни костей ступней, ни других частей тела этих гоминидов, их идея о том, что эти существа могли ходить на двух ногах, вызвала массу споров, которые не утихают и поныне.

Открытие сразу семи позвонков этих приматов, похороненных в Эфиопии фактически в то же время, что и останки Australopithecus anamensis на юге Африки, дало Мейер и Уильямсу первую возможность проверить эти теории, а также связать обе «колыбели» человечества.

Их анализ, как отмечает антрополог, принес массу сюрпризов, которые указывают на то, что наши предки освоили прямохождение неожиданно рано. Кроме «человеческого» устройства шейных позвонков, эти приматы не имели особых лопаток, которые есть у шимпанзе и других обезьян, которые проводят значительную часть своей жизни на деревьях.

Другими словами, это означает, что эти австралопитеки, как и современные Homo sapiens и их непосредственные предки, не очень хорошо умели лазать по веткам и стволам деревьев и вряд ли были похожи по способу своей жизни на современных обезьян.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.