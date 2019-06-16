У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

У берегов Новой Зеландии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,2.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным американских сейсмологов, подземные толчки произошли 15 июня в 22:55 по времени UTC (16 июня в 00:55 по киевскому времени).

Очаг землетрясения находился на глубине 34,4 км.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии в 103 км к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Информации относительно жертв или разрушений нет.

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