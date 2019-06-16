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Новости » Мир 16 июня, 2019, 17:11
Турция заявила об обстреле ее наблюдательного поста в Сирии войсками Асада

Турецкий наблюдательный пункт в сирийском районе Идлиб подвергся минометному и артиллерийскому обстрелу с территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, в результате чего был нанесен материальный ущерб, пострадавших нет.

Об этом заявило Минобороны Турции, сообщает Reuters.

Министерство заявило, что турецкие военные незамедлительно ответили тяжелым вооружением, а Анкара сделала представление Москве относительно инцидента.

Ведомство не уточнило, когда произошел обстрел, но отметило, что атака была умышленной.

Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в его стране, и Турция, которая долгое время поддерживала повстанцев, в прошлом году договорились о зоне деэскалации в регионе.

Однако в последние месяцы договоренности все чаще нарушаются, что снова заставляет тысячи гражданских бежать в более безопасные места.
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ТурцияСирияобстрелыБашар Асадновости мира
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2019-06-16 20:57 :46