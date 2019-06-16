Трамп: Лондону надо немедленно заменить мэра

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британская столица требует его замены.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Лондон требует нового мэра как можно скорее. Хан – это катастрофа, и дальше будет еще хуже» – написал он в Twitter.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

Как отмечает BBC, при этом он ретвитнул сообщение правой коментаторки Кэти Хопкинс, о вспышке насилия в Лондоне, в результате которого менее чем за 24 часа погибли трое человек и еще трое были ранены.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал «абсолютно ужасным» то, что Дональд Трамп использует «трагедии убийства людей, чтобы напасть на мэра».

Во время своего последнего визита в Британию Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана «отмороженным неудачником» за то, что тот отрицал необходимость «расстилать красный ковер» перед американским президентом.

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