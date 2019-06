Трамп: Лондону надо немедленно заменить мэра

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британская столица требует его замены.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Лондон требует нового мэра как можно скорее. Хан – это катастрофа, и дальше будет еще хуже» – написал он в Twitter.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2