Сторонникам независимости Каталонии не удалось получить пост мэра Барселоны

Мэром Барселоны переизбрана представитель крайних левых Ада Колау, сторонники независимости Каталонии не смогли получить эту должность.

Об этом сообщает Reuters.

В результате муниципальных выборов в мае действующий мэр Барселоны Ада Колау была второй. В соответствии с испанским законодательством, если на местных выборах один из кандидатов не получает абсолютного большинства, то мэра выбирает городской совет.

Ада Колау заручилась поддержкой социалистов и платформы бывшего премьера Франции Мануэля Вальса, что позволило ей переизбраться на пост мэра.

Таким образом сторонникам независимости Каталонии не удалось получить пост мэра.

«Я не буду мэром-противником отделения или мэром-сторонником отделения» – заявила она.

Колау впервые возглавила мэрию Барселоны в 2015 году.

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