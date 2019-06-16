Сторонникам независимости Каталонии не удалось получить пост мэра Барселоны

Мэром Барселоны переизбрана представитель крайних левых Ада Колау, сторонники независимости Каталонии не смогли получить эту должность.
Об этом сообщает Reuters.
В результате муниципальных выборов в мае действующий мэр Барселоны Ада Колау была второй. В соответствии с испанским законодательством, если на местных выборах один из кандидатов не получает абсолютного большинства, то мэра выбирает городской совет.
Ада Колау заручилась поддержкой социалистов и платформы бывшего премьера Франции Мануэля Вальса, что позволило ей переизбраться на пост мэра.
Таким образом сторонникам независимости Каталонии не удалось получить пост мэра.
«Я не буду мэром-противником отделения или мэром-сторонником отделения» – заявила она.
Колау впервые возглавила мэрию Барселоны в 2015 году.