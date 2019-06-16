Стало известно, сколько гражданских погибло от мин за 5 лет войны на Донбассе

В течение пяти лет войны с Россией на Донбассе от подрыва на минах погибли 977 гражданских, еще 1 528 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает пресс-служба его ведомства.

«Учитывая такую ситуацию, первоочередной и неотложной задачей является осуществление мер по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях», – отмечают в министерстве.

На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн грн и распорядителем этих средств является МВОТ.

В рамках этого финансирования будут проведены обучение детей и взрослых – работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировки территорий и другие. Часть деятельности будет охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, которые будут внедрять широкий комплекс мероприятий по противоминной деятельности.

Предварительно отобрано 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Волноваха, Камышеватое.

Еще одним важным вопросом является оказание помощи пострадавшим от взрывов мин и взрывоопасных предметов (ВНП). К сожалению, сегодня на государственном уровне единой целевой программы помощи жертвам мин и ВНП нет. Поэтому, МинВОТ при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта «Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны».

Проектом предусматривается оказание поддержки пострадавшим лицам в денежной форме, которая может направляться на:

приобретение необходимых лекарств

оплату услуг по медицинской, физической и психологической реабилитации,

профессиональную переквалификацию

другие мероприятия, направленные на восстановление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма.

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