Спать под включенный телевизор вредно для здоровья, – ученые

Исследователи призывают людей не засыпать при включенных ночниках и приборах. Возможны побочные эффекты, например, изменение личности.

Об этом сообщает Ukrhealth.

Сотрудники австралийского Университета Монаш в Мельбурне изучили, как свет, что льется из телевизора, смартфона и другого гаджета, влияет на качество сна.

Некоторые люди легко засыпают при ярко включенном свете, а кому-то, чтобы заснуть, нужна полная темнота. Но почему так происходит?

Ученые объясняют, что мы засыпаем благодаря выработке мелатонина. Его уровень зависит от насыщенности света в помещении, предназначенном для сна. Яркий свет не дает мелатонину полноценно вырабатываться, поэтому человек утром чувствует себя усталым и невыспавшимся.

Наибольшую опасность представляет свет синего спектра. Его излучают смартфоны и телевизоры. Ученые проанализировали данные более 50 человек и определили, что именно этот свет оказывает самое негативное влияние на качестве сна. От этого фактора даже могут меняться некоторые индивидуальные качества людей.

«Чтобы разгрузить себя после рабочего дня и подготовиться ко сну, нужно контролировать яркость света в своем доме. Особенно в комнате, где вы собираетесь ложиться спать», – пояснил сомнолог Дэвид Миллер.

Эксперт в очередной раз посоветовал не пользоваться смартфонами перед сном, чтобы сохранить хороший баланс сна.

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