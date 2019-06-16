Сегодня украинские медики отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского работника

Праздник установлен согласно Указу Президента от 3 июня 1994 года и отмечается ежегодно, в третье воскресенье июня. Этот день – профессиональный праздник всех тех, то связал свою жизнь с медициной. А это не только врачи, но и фельдшеры, медсестры, санитары.

Об этом сообщает Укринформ.

Интересно, что медики еще дважды в год имеют повод для празднования – 12 мая в День медицинской сестры и в первый понедельник октября - Международный день врача.

Украине есть кем и чем гордиться. Ее вклад в область медицины чрезвычайно большой. Без научных открытий в изучении человека и сохранения его здоровья, сделанных выдающимися земляками, мировая наука является неполной.

Ученые-медики и врачи Украины, часто рискуя собственной жизнью, спасали человечество от страшных эпидемий, находили эффективные методы диагностики и лечения тяжелых болезней.

Отечественная медицина немыслима без имен Николая Амосова, Владимира Беца, Александра Богомольца, Даниила Заболотного, Ильи Мечникова, Николая Стражеско и многих других. Немало представителей украинской медицины, одни из которых, не имея возможности развивать национальную науку, вынуждены были работать в «чужих землях», а другие, хоть и достигли выдающихся успехов на родине, остались неизвестными миру, а со временем были забыты и на родной земле.

Сейчас украинские медики, так же как и украинское общество, переживают непростые времена: война на востоке нашей страны, безденежье, падение престижа профессии, реформирование медицинской отрасли. Впрочем, несмотря на негатив, несмотря на инерцию и сопротивление, изменения происходят.

Хочется верить, что в результате этого станет лучше всем: и украинским больным, и украинским медикам.

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