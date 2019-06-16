С начала года корью заболели примерно столько же украинцев, как за весь 2018-й

В этом году в Украине корью уже заболели 52 тысячи человек, тогда как за весь 2018-й инфицированных было 54 тысячи. Иммунологи отмечают: летом уровень заболеваемости снизится, однако болезнь вернется уже осенью. Поэтому медики советуют всем не ждать и вакцинироваться – государство бесплатно предоставляет проверенные препараты.

Об этом говорится в сюжете итогового информационно-аналитического еженедельника «Детали» в эфире телеканала ZIK.

Львовянка Елена Петровская рассказывает: два года назад ни себе, ни ребенку не делала ни одной прививки. Мол, тогда не понимала, для чего в здоровый организм вводить неизвестное вещество.

«Всякие ужасы в интернете прочитали, наслушались, решили не делать», –говорит Елена.

С 2008-го иммунизация населения резко упала

«Ужасы» начались в 2008 году. На то время накопилось более 8 миллионов непривитых в возрасте от 18-ти до 29-ти лет. Министерство здравоохранения запланировало провести дополнительную кампанию по прививке. Она продолжалась до трагического случая в Краматорске на Донетчине. После вакцинации, менее чем за сутки, умер 11-классник. Правда и украинские, и зарубежные специалисты подтвердили: прививка к трагедии – не причастна. Однако новость сработала – от вакцинаций начали массово отказываться, поэтому иммунизация населения резко упала.

«Прошло уже 10 лет, сегодня мы имеем их в числе тех, кто заболел корью», – рассказывает детский иммунолог Федор Лапий.

С начала года корью в Украине переболели более 52 тысяч человек, 18 – погибли, среди них – 8 детей. Для сравнения, за весь 2018-й заболели 54 тысячи.

«Почти половина детей каждой возрастной группы не были вакцинированы, они накопились», – говорит врач Лапий.

В садиках опасно

Врачи отмечают: опасность подстерегает детей и в садиках. Ведь передача друг другу инфекции продолжается, поэтому малышню запрещено брать в сад без справки о прививках.

«Есть часть детей, которым по состоянию здоровья вообще нельзя делать прививок живыми вакцинами, такими как КПК. Этих детей должны защищать как раз коллективным иммунитетом. Есть часть детей, которые не производят защиты на дозу вакцины. Поэтому эти дети – в группе риска», – подчеркнула врач-педиатр Евгения Правдюк.

Тем временем родители непривитых детей пытаются протестовать против запрета допускать их чад к занятиям в садике. Даже подавали в суд, мол, право их детей на образование нарушают.

«Это риск, именно риск. У меня есть знакомые, у которых после прививки было осложнение», – заявила мать Татьяна Зеленская.

Сыну Татьяны – скоро три года. Однако в садик мальчика не берут. Ведь из 18 прививок имеет лишь 3. В поликлинике педиатр записала, что ребенок здоров и может посещать детский сад, но при условии наличия прививок.

«Кто дал полномочия педиатру, руководителю поликлиники запрещать ребенку посещать учебное заведение?», – возмущалась Татьяна.

По ее мнению, врачи должны выдать только справку, где указаны вакцинации. Однако у руководителей детсадов – свои объяснения.

«Дети, не имеющие прививок, не принимаются в детский сад. Конечно, бывают прецеденты, говорят что мы нарушаем конвенцию ребенка, конституцию Украины. Но в этих законах не прописано, как именно ребенок принимается в детский садик», – подчеркивает директор детского сада Валентина Шеян.

В ее саду – 150 детей, около 20-ти – вакцинированы. Их принимали потому что не было такого количества больных корью. Сейчас министерство дало четкое указание – в связи со вспышкой кори не допускать непривитых детей в дошкольные учреждения.

«Это ни в коем случае не ограничивает право ребенка на получение образования. Мы не допустим вашего ребенка в этот коллектив детей, но имеете право выбрать альтернативную форму обучения вне коллектива», – отмечает адвокат Юлия Дузь.

Разъяснения дал Верховный Суд Украины, до которого дошло дело относительно недопуска ребенка без прививок в детсад. Суд постановил: индивидуальный интерес человека – отказ от прививки – нельзя

Новая вспышка – осенью

Тем временем сегодня львовянка Елена Петровская теперь кардинально изменила мнение относительно вакцинации. Елена решила вакцинировать и детей, и себя. Начали активно – каждую неделю по 2 прививки за раз. Когда сделали все по календарю, перешли к необязательным вакцинам.

«Кроме обязательных мы сделали все, которые существуют. У нас нет только бешенства, тифа и лихорадки. Сейчас будем делать клещевой энцефалит», –говорит Петровская.

Мать не боится осложнений и тех ужасов, которых когда-то насмотрелась в интернете. Женщина, которая была категорически против вакцин, сейчас убеждает: родители обязаны защищать своих детей.

В то же время иммунологи предупреждают: хоть летом заболеваемость корью и пойдет на спад, очередного всплеска следует ожидать с осени. Поэтому призывают всех не откладывать на потом и идти в поликлиники. Государство бесплатно предоставляет проверенные бельгийские и американские вакцины.

Как сообщалось ранее, сегодня недостаточно вакцинировать от кори только детей. Корь – уже давно стала не только детским заболеванием.

Ирина Коваленко, «Детали»

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