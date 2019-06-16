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Новости » Общество 16 июня, 2019, 13:48
Президент поздравил украинцев с Днем отца

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех отцов и в частности своего с Днем отца.

Соответствующее приветствие глава государства разместил на своей странице в Facebook.

«Сегодня День отца. Поздравляю всех отцов и, конечно, своего», – отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что именно отец был и остается главным моральным авторитетом для него.

«Александр Семенович, папа, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю», – добавил Зеленский.

Напомним, сегодня украинцы впервые отмечают День отца.

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Владимир Зеленскийдень отцановости Украины
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2019-06-16 15:22 :29