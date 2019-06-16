Потап рассказал, как скрывал роман с Каменских

В течение пяти лет фанаты ничего не знали о личной жизни Потапа: после того, как певец расстался с Ириной Горовой, рэпер не говорил на эту тему и не комментировал отношения с Каменских.

Только в 2019 году, 23 мая, когда Каменских и Потап поженились, стало ясно – у них был роман до этого, передает newformat.

По словам Потапа, он давно чувствовал симпатию к Каменских.

«Это было очень трудно сделать. Хотелось рассказать всему миру о том, кто она, как сильно я люблю Настю. Наконец упала пелена, и нам стало так легко! Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек! Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне все равно», – говорит Потап.

Рэпер не раскрывает, когда именно начал отношения с коллегой. Но фанаты утверждают, что первый брак Потапа потерпел крах именно из-за тайных отношений.

Потап женился на Ирине Горовой еще в 1999 году, у них есть дочь Ирина. В 2008 году у них родился сын Андрей. В те же годы дуэт Каменских и Потапа начал набирать стремительную популярность.

Отмечается, что Потап расстался с Ириной на позитивной ноте, у них хорошие отношения.

«Легче расстаться с побитой посудой. Но мы решили остаться друзьями. Ира всегда будет матерью моего сына, близким мне человеком. Это не компромисс, это – дружба, понимание. Мы уже как родные люди», – говорит певец.

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