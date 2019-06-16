Певица MARUV попала в новый скандал с Крымом

Украинская певица MARUV, которая накануне появилась на премии Муз-ТВ в Москве, перед своим первым сольным концертом в Киеве поссорилась с одним из журналистов.

На пресс-конференции звезда избежала вопроса одного из присутствующих корреспондентов о том, «чей Крым?» и прервала беседу с другими представителями украинских СМИ, пишет Сегодня.

Как стало известно, журналист одного из популярных телеканалов Украины спросил у MARUV, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос. Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова.

«На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым»? – поинтересовался репортер.

В ответ MARUV сказала «Так, все, пока всем», и ушла с интервью.

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