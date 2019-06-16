live
Aнонси
Євгеній Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції, «Hard з Влащенко» 17.06.19 о 20:00
Євгеній Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції, «Hard з Влащенко» 17.06.19 о 20:00
17 июня, понедельник
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
18 июня, вторник
Семен Глузман у хард-ток-шоу Drozdov, 18.06.19, о 23.00
Семен Глузман у хард-ток-шоу Drozdov, 18.06.19, о 23.00
18 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 16 июня, 2019, 22:30
Певица MARUV попала в новый скандал с Крымом

Украинская певица MARUV, которая накануне появилась на премии Муз-ТВ в Москве, перед своим первым сольным концертом в Киеве поссорилась с одним из журналистов.

На пресс-конференции звезда избежала вопроса одного из присутствующих корреспондентов о том, «чей Крым?» и прервала беседу с другими представителями украинских СМИ, пишет Сегодня.

Как стало известно, журналист одного из популярных телеканалов Украины спросил у MARUV, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос. Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова.

«На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым»? – поинтересовался репортер.

В ответ MARUV сказала «Так, все, пока всем», и ушла с интервью.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Крымшоу-бизнесновости УкраиныMaruv
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-17 01:38 :48