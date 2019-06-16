Песков: Путин «выжидает» в отношении Зеленского

Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию относительно новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК со ссылкой на российский «Интерфакс».

«Путин занимает выжидательную позицию в отношении Зеленского, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня», – заявил Песков.

По его словам, в частности, «неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России».

Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.

«В целом подход и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», – заявил Песков.

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