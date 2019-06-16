Новоиспеченные чемпионы мира сегодня возвращаются из Польши на Родину

Сегодня, 16 июня, в полдень по местному времени юниорская сборная Украины по футболу, которая вчера, 15 июня, завоевала титул сильнейшей команды планеты в возрастной категории U-20, оставила свою резиденцию в Лодзи, чтобы вернуться домой.

Самолет с украинцами на борту должен отбыть из Варшавы в 16:05 и прибыть в столичный аэропорт Борисполь в 18:35 уже по киевскому времени.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, на 19:30 у наших юных новоиспеченных чемпионов мира запланированы торжества в столичном Доме футбола.

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