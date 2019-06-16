Количество погибших от взрывов в Сомали возросло до 11

В столице Сомали Могадишо в результате двух взрывов в субботу погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фото: svoboda.org

В результате первого взрыва рядом с КПП у президентского дворца погибли девять человек.

В результате взрыва второй бомбы погиб водитель и пассажир автомобиля, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП.

В результате инцидентов ранены около 25 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» сомалийская экстремистская группировка «Аль-Шабаб».

Как сообщалось, 15 июня в Могадишо произошли взрывы в квартале возле парламента и на автодороге к аэропорту. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб».

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