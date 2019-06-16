Кандидат из списка «Слуги народа» заявил, что не уважает Коломойского

Предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке «Слуги народа» Давид Арахамия «не уважает» олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

«Я не уважаю Коломойского. Потому что когда я прилетел в Днепр и увидел, в каком состоянии Днепровский аэропорт, если это родной город такого состоятельного человека, то я считаю, что ему просто «по фигу». Если ему «по фигу» на свой город, то как ему может быть не «по фигу» на свою страну?» – сказал он.

Арахамия подчеркнул, что прежде чем согласиться присоединиться к президентской партии, вопрос ее «связей с Коломойским» был одним из решающих для него.

«Две вещи, которые меня беспокоили перед тем, как я мог согласиться или не согласиться присоединяться к команде. Это связи с Коломойским. И второе – это отношение к России. То есть две мои красные линии. С Коломойским – он (Зеленский – ред.) мне откровенно сказал, что они партнеры по «Кварталу» были, не партнеры, а он предоставлял канал, время, поэтому они знакомы. Но говорит: ты еще посмотришь, когда со временем увидишь мои связи с Коломойским с точки зрения, как я буду действовать», – сказал Арахамия.

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