К Земле приближается астероид

Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле.

Европейское космическое агентство обнародовало перечень самых опасных космических объектов.

Четвертым в списке является астероид, известный как 2006 QV89, что движется в сторону Земли. Вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет один к 7000. Астероид, вероятно, пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли. Это может состояться 9 сентября 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию агентства.

Этот астероид был обнаружен 29 августа 2006 года.

Хотя случаи столкновения астероидов с планетой являются чрезвычайно редкими, известен случай 1908 года, когда в Енисеевской губернии в России, падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов. В феврале 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли вблизи российского Челябинска.

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