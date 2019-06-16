live
Aнонси
Євгеній Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції, «Hard з Влащенко» 17.06.19 о 20:00
Євгеній Жуков, начальник Департаменту патрульної поліції, «Hard з Влащенко» 17.06.19 о 20:00
17 июня, понедельник
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком за 18.06.19
18 июня, вторник
Семен Глузман у хард-ток-шоу Drozdov, 18.06.19, о 23.00
Семен Глузман у хард-ток-шоу Drozdov, 18.06.19, о 23.00
18 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 16 июня, 2019, 11:18
К Земле приближается астероид

Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле.

Европейское космическое агентство обнародовало перечень самых опасных космических объектов.

Четвертым в списке является астероид, известный как 2006 QV89, что движется в сторону Земли. Вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет один к 7000. Астероид, вероятно, пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли. Это может состояться 9 сентября 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию агентства.

Этот астероид был обнаружен 29 августа 2006 года.

Хотя случаи столкновения астероидов с планетой являются чрезвычайно редкими, известен случай 1908 года, когда в Енисеевской губернии в России, падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов. В феврале 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли вблизи российского Челябинска.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
астероидновости мираЗемля
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-16 15:23 :17