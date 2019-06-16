Человеческий вид эволюционирует из-за богатой углеводами пищи – ученые

Легко допустить, что современный человек стал окончательной остановкой многовекового процесса эволюции. Что безопасная и защищенная от большинства болезней жизнь выключила механизм естественного отбора для Homo sapiens. И это очень привлекательное рассуждение. Но Фрэнсис Бродская из Университетского колледжа в Лондоне вместе с коллегами утверждает, что это не так.

Как пишет The Economist, в научной работе ее команды утверждается, что по крайней мере диета до сих пор создает селективное давление на человеческий вид. Доктор Бродская и ее команда изучали белки, которые называются клатрины. Они принимают участие во многих физиологических процессах. Однако, одна из молекул, которая попала в поле зрения ученых, кодируется геном под названием CLTCL1 и связана с регуляцией уровня сахара в крови. Исследователи решили проследить эволюционную историю этого явления.

Для этого они проанализировали соответствующие ДНК в 25004 человеческих геномах, взятых из базы данных под названием 1000 Genomes Project. В ней хранятся образцы 26 популяций людей со всего мира. Также ученые обратили внимание на ДНК шимпанзе и генетический материал, взятый из ископаемых останков двух вымерших видов людей: неандертальцев и денисовцев.

Сравнив все эти данные, ученые пришли к двум выводам. Первый из них о том, что чуть меньше половины людей сегодня являются носителями более эффективной версии гена. А второй – что эта версия на самом деле относительно недавно появилась. Она начала распространяться во время Неолита, когда человечество начало заниматься земледелием и выращивать зерновые культуры.

По мнению доктора Бродской, это не случайность. Диета на основе зерновых культур значительно богаче углеводами, чем та, которую формировали собирательство плодов и охота. Потребление большого количества углеводов вызывает повышение глюкозы в крови. А неспособность контролировать высокий уровень сахара – это болезнь, известная как диабет. И она может быть фатальной. Поэтому способность убирать глюкозу из крови и откладывать ее в клетках поддерживалась естественным отбором. Вариант гена, который поддерживает такие изменения, гипотетически должен был бы быстро распространиться среди населения земледельцев.

Или более эффективная форма CLTCL1 уже стала доминантной, а люди перестали эволюционировать, сказать сейчас сложно. Однако, можно только точно подтвердить, что люди с менее эффективной версией гена имеют серьезные проблемы с регуляцией уровня сахара на генетическом уровне. Если проверка этой связи окажется точной, тогда можно сказать, что эта часть эволюции все еще продолжается.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.