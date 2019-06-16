Биолог рассказал, чем опасны морские водоросли для людей

Вспышки размножения сине-зеленых водорослей в прибрежной зоне Черного моря могут свидетельствовать о том, что окружающая среда находится в опасности из-за биологического баланса, который вызван загрязнением водоемов.

Об этом стало ясно из слов доктора биологических наук Ивана Русева в Facebook.

«В прессе и на телевидении шквал информации о страшном «цветении» сине-зеленых водорослей в прибрежной зоне Черного моря. ... Специально прибыл в Одессу, чтобы ознакомиться с ситуацией. Убедился: массовое размножение сине-зеленых водорослей и их воспроизведение в огромных количествах в Одесском заливе создало беспрецедентно опасную экологическую ситуацию как для самого водоема, а также и для здоровья людей», – говорит доктор.

По его словам, купание в период цветения сине-зеленых водорослей грозит человеку кожными заболеваниями. Также может быть зуд, покраснение слизистой оболочки глаз и носа, а в случае заглатывания такой воды возможно повышение температуры, боли в животе, тошнота и рвота.

Кроме этого, ученый говорит, что употреблять рыбу из этих водоемов категорически нельзя.

«Употребление загрязненной рыбы, а также моллюсков приводит к возникновению аллергических, желудочно-кишечных, раковых заболеваний и может привести к генетическим изменениям в человеческом организме на уровне мутагенных и тератогенных эффектов», – утверждает ученый.

Доктор говорит, что сине-зеленые водоросли опасны для здоровья человека еще и потому, что производят так называемый печеночный яд – нодуларин.

«В малых концентрациях этот яд водорослей вызывает аллергические реакции. Водоросли могут быть особенно опасны для пожилых людей и маленьких детей», – заключил Русев.

Также в воде находятся опасные токсины, которые выделяют сине-зеленые водросли. Они могут вызвать болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и амиотрофический боковой склероз (болезнь Лу Герига). «Анализ проб воды, отобранных во время массового цветения сине-зеленых водорослей, показывает, что они могут высвобождать значительное количество этого токсина, который разносится водными и воздушными средами в окружающую среду. Именно сейчас такого типа токсин витает в воздухе над Одессой», – говорит Русев.

Он напоминает, что вспышки размножения сине-зеленых водорослей были замечены учеными-биологами в воде Сасыкского лимана, когда его превратили в закрытый водоем. Тогда стали цвести сине-зеленые водоросли, а в селах, прилегающих к Сасыку, начали регистрировать рост детской заболеваемости, аллергические и желудочные заболевания, снижение общего иммунитета к вирусным и респираторным заболеваниям.

Сегодня же, утверждает биолог, массовые скопления сине-зеленых водорослей постепенно исчезают, так как разлагаются и оседают на дне моря. Однако, расслабляться не стоит.

«Подобные удары могут быть нанесены и по многим другим водоемам украинского Причерноморья и, прежде всего, по таким полностью закрытым лиманам, как Сасык, Хаджибейский и другие», – заключает он.

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