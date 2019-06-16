Аншлюс Беларуси: Согласовано 90% документов

Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. Дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске.

Об этом в субботу, 15 июня 2019 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

«Три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии (Сергей Румас – ред.) приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – ред.) он называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документов согласовано», – пояснил российский министр.

При этом Орешкин признал, что «еще есть детали по срокам», а дальше «будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть», но «мы постепенно движемся к 100-процентной отметке».

Министр высказал мнение, что запланированная встреча премьер-министров приведет к «серьезному шагу вперед».

«Мы... всю следующую неделю... будем очень плотно работать. Наша задача сейчас – подготовить встречу премьер-министров. Я полечу в Минск несколько раньше, чем Дмитрий Анатольевич, мы там еще раз соберемся перед их встречей, еще раз пройдемся. У нас будет два документа: дорожная карта действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить», – подытожил Орешкин.

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