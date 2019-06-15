Жюри выбрало эскиз для мурала на стене ЧАЭС

Предприятие «Чернобыльская АЭС» объявило победителя конкурса на лучший эскиз мурала на стене машинного зала.

На конкурс было подано 24 работы, которые оценивало жюри, учитывая результаты голосования в Facebook, передает издание Небоскреб.

Первое место присудили работе «Взгляд в будущее» Валерия Коршунова.

Победителя наградят 5000 гривень и персональной двухдневной экскурсией на Чернобыльскую станцию и город Припять.

Отметим, что по результатам голосования в Facebook больше всего голосов получил эскиз Николая Трипольського, на котором изображен комик Джордж Карлин, автор фразы «Планета в порядке, это людям кранты».

Эскиз Николая Трипольського

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