live
Aнонси
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
15 июня, суббота
Анонс програми Деталі 15.06.19
Анонс програми Деталі 15.06.19
15 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 15 июня, 2019, 12:33
Жюри выбрало эскиз для мурала на стене ЧАЭС

Предприятие «Чернобыльская АЭС» объявило победителя конкурса на лучший эскиз мурала на стене машинного зала.

На конкурс было подано 24 работы, которые оценивало жюри, учитывая результаты голосования в Facebook, передает издание Небоскреб.

Первое место присудили работе «Взгляд в будущее» Валерия Коршунова.

Победителя наградят 5000 гривень и персональной двухдневной экскурсией на Чернобыльскую станцию и город Припять.

Отметим, что по результатам голосования в Facebook больше всего голосов получил эскиз Николая Трипольського, на котором изображен комик Джордж Карлин, автор фразы «Планета в порядке, это людям кранты».

Ескіз Миколи Трипольського
Эскиз Николая Трипольського

 

Читайте больше новостей на тему: Чернобыль
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Чернобыльновости УкраиныЧАЭСмурал
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-15 14:05 :30